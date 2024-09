Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 19 Set 24) È la prima volta che nella nostra area protetta si segnala la presenza della Genetta genetta, mammifero di origine africana appartenente alla Famiglia dei Viverridi, ma la notizia non deve stupire, vista la tendenza alla progressiva espansione del suo areale dalla Liguria occidentale verso est.

La Genetta è stata probabilmente introdotta in epoca storica in Spagna e nel corso del tempo ha raggiunto prima la Francia meridionale per poi arrivare in Liguria.

Dal peso di circa 2,5-3 kg e dalla lunghezza di circa 70 cm la Genetta è un predatore tipicamente notturno dall'ampio spettro alimentare, che si nutre di prede quali piccoli roditori, invertebrati, anfibi, rettili e uccelli.

(ringraziamo Luc Souret che ci ha concesso una foto del suo archivio)