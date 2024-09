Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 22 Set 24) Per questa volta lasciamo a casa gli scarponcini di trekking e ci dedichiamo alle visite culturali che ci faranno scoprire una parte del patrimonio culturale del nostro comprensorio e che possono essere la scusa per un fine settimana fuori porta, magari soggiornando in una delle strutture Ospitali per natura segnalate dal Parco.

Si comincia sabato pomeriggio con la visita guidata all'Abbazia cistercense di Tiglieto, nella suggestiva atmosfera medievale resa ancora più affascinante dai primo toni autunnali. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Domenica 29 settembre invece sarà protagonista il borgo di Campo Ligure, con un tour gratuito che durerà l'intera giornata: inizieremo con una visita al Giardino Botanico montano di Pratorondanino, per poi spostarci nel centro storico del paese, tra antiche vie che ospitano ancora alcune botteghe artigiane di lavorazione della filigrana. Sarà proprio l'intreccio dei fili d'argento il tema conduttore del pomeriggio, con una visita al laboratorio di Filigranart e un interessante "dietro le quinte" al Museo della Filigrana, che conserva pregevoli manufatti provenienti da tutto il mondo. Finale in dolcezza da Pasticciamo Bistrot, uno dei nostri produttori di golosità a marchio Gustosi per natura.

L'iniziativa durerà la giornata intera con pranzo al sacco; prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)