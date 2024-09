Parco Naturale Regionale del Beigua

Si arricchisce il numero di partecipanti al forum permanente della CETS

(Varazze, 26 Set 24) In attesa di conoscere l'esito della verifica di certificazione che insieme abbiamo affrontato a maggio, è il momento di fare il punto sullo stato avanzamento delle azioni del Piano 2024-2028, accogliere nuovi partecipanti al nostro percorso e nuove proposte di azioni e valutare quali azioni dobbiamo modificare o, nel caso, abbandonare.

Cogliamo l'occasione di questi incontri anche per aggiornare tutti i partecipanti:

sui progetti europei a cui stiamo partecipando insieme a Regione Liguria (CambioVia PRO, INNpratica e Central BIC) che si intersecano con alcune azioni della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS)

(CambioVia PRO, INNpratica e Central BIC) che si intersecano con alcune azioni della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) sulle attività portate avanti dal nostro Centro di Educazione Ambientale e alla sostenibilità nell'ambito della Strategia di Sviluppo Sostenibile regionale, che prevede la raccolta di buone pratiche portate avanti nel nostro territorio da Comuni e operatori locali

Sono invitati a partecipare non solo quelli che hanno seguito il percorso CETS dall'inizio, ma anche chi vuole aggiungersi, anche solo per ascoltare.

Ricordiamo che i tavoli si svolgono in parallelo, quindi è sufficiente iscriversi a quello più comodo per vicinanza o per data tra gli incontri in programma:

giovedì 10 ottobre a Varazze ore 17 (sede del Parco)

lunedì 14 ottobre a Masone ore 17 (Villa Bagnara)

mercoledì 16 ottobre a Sassello ore 17 (Casa del Parco, F. Deiva)

Per iscriversi cliccare qui per compilare il modulo on-line

Per saperne di più sulla CETS consulta la sezione dedicata del nostro sito