Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 29 Set 24) Il mese di ottobre nel Beigua Geopark inizia con due importanti appuntamenti legati a eventi internazionali.

Partiamo con il birdwatching in programma sabato 5 ottobre sulle alture di Arenzano in occasione di Eurobirdwatch 2024, l'evento di ornitologia che da più di 25 anni si svolge in contemporanea in tutta Europa. Noi ci diamo appuntamento al Centro Ornitologico di Case Vaccà, sopra Arenzano, per raggiungere l'altana insieme alla nostra ornitologa Gabriella Motta e osservare le migrazioni post-nuziali. L'iniziativa è gratuita e adatta a tutti, adulti e bambini: non dimenticate binocoli, block notes per registrare i passaggi e naturalmente le scarpe da trekking. L'attività dura due ore circa e si ripete alle 10:30 e alle 14, è obbligatoria la prenotazione on-line entro venerdì alle ore 12.

Domenica 6 ottobre invece si celebra la Giornata Internazionale della Geodiversità, proclamata dall'UNESCO nel 2021: per i Geoparchi è la festa del cuore, l'occasione perfetta per avvicinare il grande pubblico ai valori della geologia. Cosa potevamo organizzare noi se non un geotrekking? Vi portiamo in Val Lerone, con un'escursione impegnativa, adatta a camminatori esperti, accompagnati da Andrea Ferrando, Guida del Parco e geologo. Raggiungeremo il geosito del Cû du Mundu, per proseguire tra cascate, laghetti e creste rocciose, lungo le antiche mulattiere che attraversano la selvaggia Foresta del Lerone. L'escursione durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)