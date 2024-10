Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 02 Ott 24)

Si è da poco concluso il monitoraggio dei bianconi in migrazione post riproduttiva nell'entroterra di Arenzano con risultati che Luca Baghino l'ornitologo che dal 1984 si occupa del fenomeno della migrazione dei Rapaci nel Parco, definisce sorprendenti. "La popolazione di bianconi in transito migratorio nell'area di Arenzano, controllata ormai da anni, quest'anno ha registrato il volume più alto, con poco più di 2500 individui rilevati nel periodo di riferimento (dal 15 al 26 settembre). Il 2024 quindi offre nuovi spunti per comprendere meglio dinamiche e ritmi, mai scontati né banali, della migrazione attraverso la penisola italiana, insieme poi alle interessanti indicazioni relative ad alcune altre specie segnalate anno per anno".

Quest'anno si raggiunge il venticinquesimo anno di rilevamenti replicati in modo standardizzato, una soglia importante. Con alle spalle un campione di quasi 30.000 individui di Biancone complessivamente rilevati fino ad oggi nella sola sessione di settembre, lo sforzo effettuato è in grado di restituire, su di un intervallo temporale già di una certa ampiezza, informazioni e dati di interesse scientifico oltre che gestionale sul Biancone e sulle altre specie di rapaci diurni in movimento nella ZPS "Beigua-Turchino": dagli aspetti fenologici al comportamento migratorio sito-specifico, dalla composizione delle classi d'età sino all'individuazione di trend e molti altri spunti notevoli e ben documentati. Un risultato aggiornato e un contributo oggettivamente rilevante per le conoscenze sul Biancone a livello nazionale.

Per raccontare 25 anni di monitoraggio e celebrare questa sorta di "giubileo" vi diamo appuntamento al webinar in programma giovedì 7 novembre alle ore 18 insieme proprio a Luca Baghino e ad Antonio Aluigi, responsabile dell'area tutela della biodiversità del Parco.