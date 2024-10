Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 06 Ott 24) Con l'arrivo dell'autunno e l'accorciarsi delle giornate torna anche l'appuntamento con i nostri webinar infrasettimanali: il primo appuntamento della stagione sarà mercoledì 9 ottobre alle ore 18.

Con qualche giorno di anticipo celebreremo la Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali con il webinar "Geohazard: i rischi naturali" insieme al geologo Andrea Ferrando che affronterà un tema che tocca da molto vicino la nostra regione. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 18.

Sempre legata al tema dei rischi naturali è "Geohazard, io non rischio!" l'attività per bambini e famiglie in programma sabato 12 ottobre a Sassello dalle 14:30 alle 17:30 in piazza San Rocco. In collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, distaccamento di Sassello, impareremo, anche attraverso il gioco, l'importanza dell'autoprotezione e i comportamenti da tenere in caso di incendi o alluvioni. L'iniziativa è gratuita e non è richiesta la prenotazione.

Infine domenica 13 ottobre torniamo a Campo Ligure per il tour del borgo, con una bella novità: dopo due passi tra antiche vie, una visita "dietro le quinte" del Museo della Filigrana e aver assistito alla lavorazione artigianale dei fili d'argento nel laboratorio di Filigranart, faremo una piacevole passeggiata naturalistica fino al'az. agricola di Rita Oliveri, allevatrice di mucche da latte. Qui potremo fare una piccola degustazione di prodotti "Gustosi per natura" tra le tante varietà di formaggio prodotte da RIta. L'iniziativa durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Partecipazione gratuita, prenotazione on-line obbligatoria entro sabato alle ore 12.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)