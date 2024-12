Parco Naturale Regionale del Beigua

Intenso fine settimana nel Beigua Geopark

(Varazze, 08 Dic 24)

Ormai mancano pochi giorni alle feste, ma prima di sederci a tavola per condividere il Natale con amici e parente, ritagliamoci ancora un fine settimana pieno di attività. Questa volta ci facciamo in tre!

Iniziamo sabato 14 dicembre al mattino da Sassello, con una piacevole escursione nella Foresta della Deiva insieme alla Guida del Parco: attraverseremo i diversi ambienti del bosco e magari scopriremo le tracce degli animali che vi abitano. E a fine giornata ci aspetta una visita davvero interessante: ci fermeremo al Mulino di Sassello, che ancora macina a pietra i cereali prodotti in zona, a cui recentemente di è affiancata la distilleria che produce il Moonshine, distillato da cereali locali da cui dopo l'invecchiamento nascerà il primo whiskey dei Monti Liguri "Gustosi per natura". Per chi vorrà, al termine della visita sarà possibile una degustazione di Moonshine o una golosa merenda.

L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco ed è gratuita, grazie al contributo del progetto Interreg INN.Pratica di Regione Liguria. La degustazione e la merenda, invece, sono facoltative e a pagamento. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12

Per chi invece non avesse ancora avuto modo di ammirare la Badia di Tiglieto, sempre sabato ci attende un nuovo appuntamento pomeridiano con la visita guidata. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

Domenica 15 novembre invece torna l'appunto che ci porta alla scoperta di Campo Ligure, per l'occasione natalizia con una formula rinnovata. Alla visita del borgo e del Museo della Filigrana, questa volta si aggiunge la sosta al suggestivo Presepe meccanizzato ospitato presso l'Oratorio dei SS. Sebastiano e Rocco, un capolavoro dell'arte presepiale ispirato alla tradizione delle statuine di scuola genovese.

Una bella passeggiata poi ci porterà poi fino all'azienda agricola Mongrosso, dove Rita Oliveri ci farà assaggiare i formaggi prodotti con il latte delle sue vacche, ovviamente tutti Gustosi per natura.

L'iniziativa è gratuita, con iscrizione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12 (numero chiuso).

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)