Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 22 Dic 24) Lasciate passare questi giorni di feste, pranzi, cene, spacchettamento di regali, ma poi preparatevi a tornare con noi a scoprire luoghi, tradizioni e sapori del Parco del Beigua.

Domenica 29 dicembre ci vediamo a Campo Ligure per l'ultima uscita del 2024: visiteremo il borgo e il Museo della filigrana, assisteremo alla lavorazione dei fili d'argento nella bottega di Filigranart e proseguiremo la giornata con una bella passeggiata fino all'azienda agricola Mongrosso di Rita Oliveri, per un assaggio dei formaggi Gustosi per natura prodotti con il latte delle sue vacche.

L'iniziativa, adatta a tutti, è gratuita e durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)