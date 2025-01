Parco Naturale Regionale del Beigua

Realizzata variante per ripristinare la percorribilità

(Varazze, 14 Gen 25) Sono terminati i lavori di realizzazione della variante al tratto iniziale del sentiero "Gargassino – località Veirera" in Comune di Rossiglione. Nel nuovo tratto sono stati fatti i consueti segnavia (XX gialle) ed è stata posizionata la segnaletica provvisoria, in attesa di quella definitiva che verrà posizionata lungo tutto l'anello in primavera.

L'intervento si è reso necessario a seguito dell'evento meteo dello scorso fine ottobre, che ha causato un movimento franoso tale da impedire la percorribilità in sicurezza agli escursionisti nel tratto.