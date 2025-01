Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 19 Gen 25) Gennaio è davvero volato! Ancora stiamo facendo le ultime colazioni con panettone o pandoro, qualcuno forse deve ancora smontare l'albero di Natale, ma il primo mese del 2025 è già pronto a salutarci. E noi vogliamo chiuderlo in bellezza, replicando una iniziativa che, appuntamento dopo appuntamento, continua a richiamare tanti visitatori.

Domenica 26 gennaio torniamo a Campo Ligure, per trascorrere un'intensa giornata nel borgo, tra filigrana, storia, natura e gusto. Dopo un giro tra i caruggi e i palazzi del centro, la visita al Museo della filigrana e alla bottega di Filigranart, per assistere dal vivo alla nascita di un piccolo gioiello da sottili fili d'argento, faremo una piacevole passeggiata fino all'az. agricola Mongrosso, dove Rita Oliveri ci racconterà la sua esperienza di allevatrice e ci offrirà un piccolo assaggio dei suoi formaggi Gustosi per natura.

L'iniziativa, adatta a tutti, è gratuita e durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)