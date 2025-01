Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 21 Gen 25) Quasi 1.700 escursionisti che hanno partecipato alle attività proposte dalle Guide e più di 9.000 contatti nei Centri Visita e Punti Informativi: con questi numeri inizia il racconto del 2024 nel Parco del Beigua, il rendiconto predisposto annualmente dall'Ente per condividere con il pubblico un anno di attività.

"Il Parco del Beigua in numeri", giunto alla quinta edizione, si apre con gli esiti di due importanti verifiche che abbiamo affrontato nell'anno appena trascorso: la rivalidazione del Geoparco UNESCO, terminata con il cartellino verde che rinnova questo importante riconoscimento per altri 4 anni, e l'adozione della Carta Europea del Turismo Sostenibile per le aree protette, assegnata a novembre a Bruxelles nell'ambito di una cerimonia al Parlamento europeo, che ha riconosciuto l'impegno del Parco per realizzare nei prossimi cinque anni un piano di azione, in collaborazione con operatori, associazioni ed enti locali, che supporti la promozione del Beigua come destinazione turistica rispettosa dei valori di biodiversità e geodiversità.

Accanto all'intensa attività amministrativa, indispensabile per assicurare la funzionalità dell'Ente e mantenere elevati gli standard di efficacia in termini di pianificazione, programmazione e gestione, sono in corso i progetti che attuano la missione del Parco per tutelare e valorizzare la biodiversità. Come il progetto MACRIMONT, finanziato dal PNRR, che attraverso interventi di sfalcio sulle praterie montante, favorisce la conservazione e il miglioramento di habitat particolarmente significativi per l'avifauna, e lo studio di fattibilità finalizzato alla reintroduzione della Trota mediterranea autoctona nel bacino dell'Orba, grazie al contributo del progetto "Central BIC" di Regione Liguria.

Per quanto riguarda la manutenzione degli oltre 400 km di rete sentieristica, accanto all'attività ordinaria, negli ultimi mesi dell'anno il Parco si è trovato a gestire i danni legati agli eventi meteo di ottobre, che hanno limitato la percorribilità della strada che collega il Curlo al Passo della Gava (Arenzano) e il tratto iniziale dell'Anello della Val Gargassa (Rossiglione). Grazie a un intervento tempestivo, dopo poco più di due mesi l'Ente è riuscito a mettere in sicurezza i tratti danneggiati e ad individuare ove necessario alcune varianti, per assicurare già da inizio anno la praticabilità di due percorsi molto amati e frequentati. Per il 2025 il Parco ha poi in progetto un intervento di riqualificazione di alcune percorrenze dell'Alta Via dei Monti Liguri, grazie al contributo ottenuto dal GAL Valli Savonesi.

Accanto alle attività di fruizione e di educazione ambientale, prosegue l'impegno nella promozione della rete di operatori locali della filiera agroalimentare e della ricettività: crescono le adesioni ai marchi del Parco, con 2 nuovi produttori "Gustosi per natura" e 4 strutture "Ospitali per natura", e sono in programma iniziative di valorizzazione del legame tra le produzioni agricole, la biodiversità e le possibili esperienze turistiche grazie al supporto dei progetti Interreg di Regione Liguria "Cambiovia pro" e "Inn-pratica".

Nel 2025 ci aspettano poi importanti anniversari: celebreremo i 40 anni dall'istituzione del primo sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte Beigua, che dieci anni dopo diventerà quello che oggi conosciamo come Parco del Beigua, compirà 20 anni la certificazione ambientale ISO14001 dell'Ente, che supporta le attività di gestione e saranno anche 20 anni dal riconoscimento del nostro comprensorio come Geoparco.

E proprio il Beigua UNESCO Global Geopark sarà partner di un importante progetto Interreg Marittimo Italia-Francia, capofila il Dipartimento francese del Var, che nei prossimi anni ci impegnerà nella valorizzazione del patrimonio geologico e nella promozione di forme di turismo sostenibile

Per saperne di più su iniziative e progetti in corso vi invitiamo a scaricare il Report completo "Il Parco del Beigua in numeri"

