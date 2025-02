Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 09 Feb 25) La neve del fine settimana ci ha un po' scombussolato i piani, ma eccoci di nuovo in pista pronti a ripartire con un calendario denso di impegni.

Ci vediamo infatti già mercoledì 12 febbraio on-line, per il primo appuntamento dell'anno con i webinar insieme ai nostri esperti: dalle ore 18 Antonio Aluigi, referente dei monitoraggi per la biodiversità del Parco e Mauro Brunetti, guida del Parco, ci illustreranno gli strumenti e le tecniche che vengono utilizzati per le attività di monitoraggio, ad esempio dell'avifauna e dei mammiferi, come fototrappole e cannocchiali. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione on-line entro martedì alle ore 18.

Ma non finisce qui! Il webinar è anche propedeutico all'uscita in programma domenica 16 al Passo del Faiallo: sarà l'occasione per comprendere direttamente sul terreno come viene utilizzata la strumentazione utile ad osservare o rilevare la presenza della fauna, dal microscopio da campo al bat detector. L'escursione, mediamente impegnativa e adatta a camminatori abituali, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona.

E per festeggiare San Valentino? Non penserete mica che ci siamo dimenticati!. Quest'anno celebreremo l'amore per la natura con una passeggiata nella Foresta della Deiva, a Sassello, nel pomeriggio di sabato 15, avvolti nell'incanto dell'atmosfera invernale. A fine giornata ci attenderà una sosta al Birrificio El Issor, dove il mastro birraio Luca ci racconterà la produzione delle sue birre pluripremiate. Per chi vorrà, sarà possibile una degustazione (facoltativa, € 6,00 a persona).

L'escursione pomeridiana è adatta a tutti ed è gratuita, grazie al progetto Interreg Cambiovia Pro di Regione Liguria. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)