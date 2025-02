Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 16 Feb 25) Il prossimi fine settimana torna l'accoppiata vincente tra due iniziative proposte dalle Guide del Parco, che continuano a ricevere grande apprezzamento!

Sabato 22 febbraio appuntamento a Tiglieto per la visita guidata pomeridiana all'abbazia cistercense, prima edificazione realizzata al di fuori dei confini francesi dai monaci provenienti dall'Abbazia di La Ferté, nella Loira, più di 900 anni fa. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.



Domenica 23 febbraio invece ci spostiamo a Campo Ligure per scoprire cosa lega questo borgo alla filigrana, i preziosi arabeschi d'argento che potremo ammirare nel Museo dedicato a questa antica tradizione artigiana che accomuna culture di tutto il mondo. Passeggiando tra i vicoli del borgo avremo anche l'occasione di curiosare all'interno del laboratorio di Filigranart per assistere dal vivo alla creazione di vere e proprie opere d'arte. Quattro passi nella natura ci porteranno poi all'azienda agricola di Rita Oliveri, allevatrice di vacche dal cui latte nascono deliziosi formaggi Gustosi per natura e non mancherà un piccolo assaggio.

L'iniziativa, adatta a tutti, è gratuita e durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.



Il nostro suggerimento per un fine settimana di stacco dalla frenesia quotidiana è sempre quello: partecipate a entrambe le visite guidate e fermatevi a soggiornare nel Beigua. Scegliete una delle strutture ricettive Ospitali per natura del Parco del Beigua che trovate elencate sul nostro sito: B&B, agriturismi, affittacamere e case vacanza vi accoglieranno con un'atmosfera di calda familiarità e vi faranno scoprire quante cose ci sono da vedere e gustare nel nostro comprensorio.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)