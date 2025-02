Parco Naturale Regionale del Beigua

(Varazze, 23 Feb 25) Con l'arrivo dei primi stormi di gru avvistati la scorsa settimana, si apre ufficialmente la stagione delle migrazioni nel Beigua, con tantissimi appuntamenti per tutti e l'imperdibile Biancone Day a metà marzo.

Dopo il successo dello scorso anno, per tutte le domeniche di marzo ritornano le attività con gli ornitologi: brevi escursioni tematiche, alle 10 e alle 14, che ci aiuteranno a capire meglio questo fenomeno e ad imparare le nozioni di base dell'osservazione naturalistica. Il primo appuntamento è domenica 2 marzo, con partenza dall'area pic nic del Curlo per raggiungere insieme alla guida il Centro Ornitologico di Case Vaccà. L'uscita sarà dedicata alle prime specie che aprono la stagione delle migrazioni primaverili: le chiassore Gru che con le loro formazioni geometriche riescono sempre a farsi notare, ma anche le avanguardie dei Bianconi.

L'iniziativa è adatta a tutti e durerà circa due ore; la partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l'iscrizione on-line, scegliendo l'orario preferito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)