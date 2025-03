Parco Naturale Regionale del Beigua

Gli appuntamenti con la biodiversità nel Parco del Beigua

(Varazze, 16 Mar 25) Nell'attesa di vivere un altro fine settimana di attività con le nostre Guide, vi aspettiamo mercoledì 19 marzo alle ore 18 con un webinar che si preannuncia particolarmente interessante: la sfida della trota nativa del Beigua. Protagonista sarà una delle specie più rare e importanti per la conservazione della biodiversità nella nostra area protetta, sulla quale il Parco, che sta portando avanti un progetto di ripopolamento. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 18.

E in un battito di ciglia siamo a sabato... allacciate gli scarponcini, vi portiamo in val Lerone, nell'entroterra di Arenzano! Protagonista della nostra escursione sarà l'acqua, di cui proprio il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale: linfa vitale che alimenta torrenti e cascatelle, ma anche forza erosiva che modella le forme del paesaggio. L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, terminerà intorno alle ore 13. Costo € 6,00 a persona, prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12.

Domenica 23 invece si torna a fare birdwatching: insieme ai nostri ornitologi partiremo dal Curlo (Arenzano) per raggiungere il Centro Ornitologico e il punto di osservazione da cui cogliere il passaggio delle specie più ritardatarie della migrazione, i giovani! Le brevi escursioni partiranno alle 10 e alle 14, consigliato avere il binocolo. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)