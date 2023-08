Parco Naturale Regionale del Beigua

Il marine litter visto da vicino

Mercoledì 9 Agosto 2023

Chi dice che si impara solo sui banchi di scuola? Con maschera, pinne e boccaglio è più divertente! In compagnia di una esperta in biologia marina capiremo insieme cosa si intende per marine litter cercando di capire quali sono le dannose conseguenze per gli animali marini che popolano il nostro mare. Grazie a maschera e boccaglio potremo guardare il mondo sott'acqua scoprendo un tesoro immenso di biodiversità.

Attrezzatura necessaria: maschera, boccaglio, asciugamano da spiaggia, crema solare.

Ritrovo : ore 10 presso stabilimenti balneari comunali "Beachcletta", Varazze

: ore 10 presso stabilimenti balneari comunali "Beachcletta", Varazze Durata iniziativa : fino alle ore 12 circa

: fino alle ore 12 circa Costo escursione: gratuita (finanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Beigua in Action)

Iniziativa rivolta ad adulti e bambini (a partire dai 6 anni) con buone capacità natatorie. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto che rimanga presente per la durata dell'iniziativa.

Prenotazione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 18. Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)