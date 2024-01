Parco Naturale Regionale del Beigua

Geotrekking

Domenica 28 Gennaio 2024

La Foresta della Deiva è affascinante anche in inverno, quando, tra gli alberi spogli si possono intravedere panorami inusuali. In compagnia della Guida del Parco, geologo, raggiungeremo il Lago dei Gulli per osservare i misteriosi sferoidi peridotitici, uno dei geositi più famosi del Beigua Geopark. In caso di neve l'escursione (in forma ridotta) verrà effettuata con le ciaspole.

Ritrovo: ore 9:30 presso piazza Rolla, Sassello

Durata iniziativa: fino alle ore 15:30 circa, pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa, per camminatori abituali

Lunghezza percorso : 11 km

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12 Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

**IMPORTANTE** Ricordiamo che a seguito dell'emergenza PSA all'inizio e al termine delle attività all'aria aperta è obbligatorio il cambio delle calzature, che andranno riposte in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare ogni contaminazione. Al rientro a casa le calzature dovranno essere spazzolate, lavate con acqua calda e sapone e disinfettate con soluzione al 2-3% di ipoclorito di sodio. Per maggiori informazioni sulle disposizioni circa la PSA consultare la pagina: http://www.parcobeigua.it/dettaglio.php?id=68841

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)