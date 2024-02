Parco Naturale Regionale del Beigua

ascesa Lerca - Monte Rama

Domenica 4 Febbraio 2024

Cercate un'escursione impegnativa? Questa fa per voi! Partiremo da Lerca per il Monte Rama, uno dei più panoramici del Parco, che con i sui 1150 metri di altezza spicca sotto la cima del Beigua. Raggiunta la vetta, sperando in una giornata tersa, ci riempiremo gli occhi di mare e di montagna, accarezzati dal caratteristico vento ligure.

Ritrovo: ore 8:30 presso piazza di Lerca, Cogoleto

Durata iniziativa: fino alle ore 17 circa, pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00

Difficoltà: escursione impegnativa per lunghezza, dislivello o tipo di tracciato. E' necessario un abbigliamento sportivo con scarponi da trekking idonei al dislivello.

Lunghezza percorso : 13 km

: 13 km Dislivello: 1000 m

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12 Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

**IMPORTANTE** Ricordiamo che a seguito dell'emergenza PSA all'inizio e al termine delle attività all'aria aperta è obbligatorio il cambio delle calzature, che andranno riposte in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare ogni contaminazione. Al rientro a casa le calzature dovranno essere spazzolate, lavate con acqua calda e sapone e disinfettate con soluzione al 2-3% di ipoclorito di sodio. Per maggiori informazioni sulle disposizioni circa la PSA consultare la pagina: http://www.parcobeigua.it/dettaglio.php?id=68841

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)