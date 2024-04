Parco Naturale Regionale del Beigua

Sabato 6 Aprile 2024

Oggi lo conosciamo come Campo Ligure, inserito tra i Borghi più belli d'Italia, ma il suo antico nome era "Campofreddo". Visiteremo il suo castello medievale, voluto dagli Spinola, che ancora oggi domina il paese e ne caratterizza il paesaggio; scenderemo poi nel cuore del borgo per un dolce assaggio dei prodotti "Gustosi per natura" di Pasticci'Amo Bistrot. Passeggeremo tra le antiche vie del centro storico e visiteremo il Museo della Filigrana, con la sua straordinaria esposizione di intrecci unici di fili d'argento e vedremo all'opera l'artigiano di FiligranArt nel suo laboratorio.

Ritrovo: ore 10 presso Comune di Campo Ligure, Campo Ligure

Durata iniziativa: fino alle ore 15 circa, pranzo al sacco

Iniziativa GRATUITA.

L'iniziativa rientra nel Progetto "Campo Ligure un Borgo in Filigrana" Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, Missione 1 Componente 3 Turismo e Cultura 4.0 Misura 2 - Rigenerazione di Piccoli Siti Culturali, Patrimonio Culturale, Religioso e Rurale, Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi Storici Linea di Azione B

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12 Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo - COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)