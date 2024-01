Parco Naturale Regionale del Beigua

Sabato 20 Gennaio 2024

Le "feste dello scambio" sono un'ottima occasione per dare nuova vita a vestiti che non vengono più usati. In collaborazione con il Comune di Arenzano e con Legambiente Polis una festa dedicata allo "scambio di vestiti" per approfondire l'impatto sociale e ambientale del riuso di abiti, tessili e accessori con un piccolo gesto di economia circolare. Lo Swap Party (dall'inglese to swap ovvero scambiare) nasce negli Stati Uniti ed è una formula di scambio, in questo caso di vestiti, per dare una seconda occasione a vestiti che rimangono per anni inutilizzati negli armadi.

Una buona parte del nostro armadio in verità non viene utilizzato, abiti che abbiamo comprato e dimenticato o che comunque non indossiamo da molto tempo, un vestito che non piace più o un oggetto di cui non si ha più necessità. Partecipare ad uno swap party permette di 'fare shopping' risparmiando soldi e rappresenta un'opportunità per creare un economia circolare, dare una nuova vita a questi oggetti e riutilizzarli.

A partire dalle ore 13 si possono consegnare abiti, borse e accessori ancora in buone condizioni, che non si usano più e dalle ore 15 partecipare allo Swap Party con degustazione di prodotti Gustosi per Natura. Per ogni capo consegnato si potrà scegliere un capo in cambio (max 10 oggetti da consegnare). Lo Swap Party sarà l'occasione per affrontare temi dedicati all'economia circolare, all'importanza del riciclo e del riutilizzo di materiali ancora in buone condizioni.

Ritrovo: dalle ore 15 presso Ufficio IAT di Arenzano, Lungomare Stati Uniti 1, Arenzano

Durata iniziativa: fino alle ore 18.

Ingresso libero e partecipazione allo scambio gratuita (massimo 10 capi d'abbigliamento UOMO-DONNA–BAMBINO da scambiare – no scarpe, no intimo, no costumi). I vestiti rimanenti al termie dell'iniziativa verranno donati in beneficienza.

Iniziativa finanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Beigua in Action per la promozione dell'economia circolare e lo Sviluppo Sostenibile.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)