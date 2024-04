Parco Naturale Regionale del Beigua

Sabato 6 Aprile 2024

Un pomeriggio dedicato alla scoperta del Museo della Carta di Mele dove Giuseppe, il mastro cartaio, realizzerà un laboratorio di fabbricazione di carta artigianale da fibra di riciclo. Trasformeremo vecchi fogli e vecchi quotidiani in nuova carta prodotta rigorosamente a mano. Sarà possibile aggiungere all'impasto decorazioni floreali, semi e tinture naturali per decorarlo e colorarlo. Ogni partecipante dovrà portare carta riciclata o vecchi quotidiani (non di carta patinata) e potrà porterà via con se il foglio fabbricato da far asciugare a casa.

Ritrovo: ore 15 presso Museo della Carta di Mele, Acquasanta - Genova Voltri

Durata iniziativa: fino alle ore 18 circa

Iniziativa GRATUITA (finanziata da Regione Liguria nell'ambito del progetto Beigua in Action)

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18 Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)