Parco Naturale Regionale del Beigua

Domenica 14 Aprile 2024

Cammini Aperti è un progetto di valorizzazione dei cammini italiani che coinvolge tutto il territorio nazionale, un evento diffuso in programma dal 13 al 14 aprile 2024 con 42 escursioni in tutta Italia. L'obiettivo di "Cammini Aperti" è quello di creare il più importante evento dedicato alla scoperta e valorizzazione dei cammini presenti nel nostro Paese, attraendo camminatori e sensibilizzando un numero sempre più vasto di persone. Regione Liguria ha scelto il Parco del Beigua come percorso rappresentativo della manifestazione e le nostre Guide accompagneranno gli escursionisti lungo l'Alta Via dei Monti Liguri da Pratorotondo al rifugio Argentea, dove gli amici del CAI di Arenzano li attenderanno con una degustazione di prodotti locali.

Ritrovo: ore 9:30 presso Punto informativo del Parco, località Pratorotondo, Cogoleto

Durata iniziativa: giornata intera con pranzo al sacco

Costo escursione: gratuita

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Lunghezza percorso : 10,5 km

: 10,5 km Dislivello: 250 m

Prenotazione obbligatoria on-line. Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per iscriverti

**IMPORTANTE** Ricordiamo che a seguito dell'emergenza PSA all'inizio e al termine delle attività all'aria aperta è obbligatorio il cambio delle calzature, che andranno riposte in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare ogni contaminazione. Al rientro a casa le calzature dovranno essere spazzolate, lavate con acqua calda e sapone e disinfettate con soluzione al 2-3% di ipoclorito di sodio. Per maggiori informazioni sulle disposizioni circa la PSA consultare la pagina: http://www.parcobeigua.it/dettaglio.php?id=68841

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)