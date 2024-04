Parco Naturale Regionale del Beigua

Domenica 28 Aprile 2024

Le Guide del Parco ci accompagnano lungo il sentiero delle incisioni rupestri, un percorso attrezzato per osservare da vicino, distribuite in poche centinaia di metri, le fedeli riproduzioni di alcune tra le più belle rocce incise del comprensorio. Ci inoltreremo nella faggeta che rinasce alla primavera, seguendo antichi sentieri percorsi da migliaia di anni dagli abitanti del Beigua: sarà l'occasione per riflettere sul significato di questi segni, sulla loro importanza e per conoscere meglio le culture passate che hanno lasciato messaggi suggestivi. Al termine dell'escursione visiteremo l'azienda agricola Cascina Giacobbe: Manuela ci mostrerà la stalla con le caprette e ci svelerà il suo segreto per produrre ottimi formaggi Gustosi per Natura!

Ritrovo: ore 9:30 presso Punto informativo del Parco, località Pratorotondo, Cogoleto

Durata iniziativa: fino alle ore 15:30 circa, pranzo al sacco

Costo escursione: € 10,00

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa per camminatori abituali

Lunghezza percorso : 8 km

: 8 km Dislivello: 150 m

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12 Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

**IMPORTANTE** Ricordiamo che a seguito dell'emergenza PSA all'inizio e al termine delle attività all'aria aperta è obbligatorio il cambio delle calzature, che andranno riposte in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare ogni contaminazione. Al rientro a casa le calzature dovranno essere spazzolate, lavate con acqua calda e sapone e disinfettate con soluzione al 2-3% di ipoclorito di sodio. Per maggiori informazioni sulle disposizioni circa la PSA consultare la pagina: http://www.parcobeigua.it/dettaglio.php?id=68841

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)