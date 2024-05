Parco Naturale Regionale del Beigua

Sabato 18 Maggio 2024

Passeggiata panoramica con la Guida del Parco che ci porta in Val Gargassa nel cuore della primavera. Al rientro sosteremo all'Agriturismo Monterosso, l'allevamento di capre camosciate dal cui latte nascono tanti formaggi Gustosi per Natura. Maurizio ci racconterà la vita dell'allevatore e le collaborazioni che nascono tra agricoltori di montagna. Come quella con Alice che ci farà visitare le sue arnie da cui nasce il miele del Beigua. Sarà anche l'occasione per approfondire il tema della coesistenza tra le attività dell'uomo e la presenza del lupo, con riferimento al Progetto Life Wolfalps EU. Al termine possibilità di merenda a base di prodotti locali (facoltativa a pagamento).

Ritrovo : ore 14:00 presso campo sportivo di Rossiglione, loc. Gargassino

: ore 14:00 presso campo sportivo di Rossiglione, loc. Gargassino Durata iniziativa: fino alle ore 18 circa

fino alle ore 18 circa Costo escursione: gratuita

gratuita Difficoltà : escursione adatta a tutti

: escursione adatta a tutti Lunghezza percorso : 6 km

: 6 km Dislivello: 150 m

Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18 Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

**IMPORTANTE** Ricordiamo che a seguito dell'emergenza PSA all'inizio e al termine delle attività all'aria aperta è obbligatorio il cambio delle calzature, che andranno riposte in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare ogni contaminazione. Al rientro a casa le calzature dovranno essere spazzolate, lavate con acqua calda e sapone e disinfettate con soluzione al 2-3% di ipoclorito di sodio. Per maggiori informazioni sulle disposizioni circa la PSA consultare la pagina: http://www.parcobeigua.it/dettaglio.php?id=68841

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)