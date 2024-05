Parco Naturale Regionale del Beigua

Attività con gli ornitologi

Domenica 19 Maggio 2024

Dopo le entusiasmanti giornate di passaggio dei Bianconi di marzo, non pensiate sia finita, perché la stagione delle migrazioni dell'avifauna è appena iniziata. E proprio per questo fino a fine maggio è in programma un ricco calendario di aperture del Centro Ornitologico del Parco a Case Vaccà, sulle alture di Arenzano, in una posizione strategica per le osservazioni.

Il Centro, sarà aperto tutte le domeniche fino al 26 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 13:30 alle 16:30.

Nel corso della giornata gli esperti del Parco proporranno due attività gratuite, con inizio alle 10 e alle 14, per avvicinare alla pratica dell'osservazione degli uccelli: dopo una visita guidata al Centro Ornitologico, per conoscere le abitudini dei rapaci e le rotte migratorie che attraversano il Beigua, si potrà fare pratica sul campo, aiutati dalle indicazioni degli ornitologi. Occhi rivolti al cielo, dunque, ma non solo: perché anche l'osservazione attenta di alberi, staccionate e prati può svelare la presenza di tante specie di uccelli che scelgono il nostro territorio come punto di sosta o sito di nidificazione.

Ritrovo: ore 10 e ore 14 presso il Centro Ornitologico, loc. Cas Vaccà - Arenzano (GE)

Durata iniziativa: due ore circa

Escursione GRATUITA

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Non è necessaria la prenotazione (il Centro Ornitologico sarà chiuso in caso di allerta meteo arancione e rossa ed ogni ulteriore variazione sarà comunicata tempestivamente sui canali social del Parco)

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)