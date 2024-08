Parco Naturale Regionale del Beigua

Mercoledì 28 Agosto 2024

Campo Ligure, inserito tra i Borghi più belli d'Italia, è tutto da scoprire! Inizieremo la visita nella fresca e bucolica cornice del Giardino Botanico di Pratorondanino, famoso per le sue peculiarità botaniche. Al termine della visita guidata potremo mangiare il nostro pranzo al sacco all'ombra delle essenze del giardino. Dopo pranzo ci sposteremo in auto (con mezzi propri) nel borgo di Campo Ligure, passeggeremo tra le antiche vie del centro storico e avremo l'opportunità di vivere un'interessante esperienza "dietro le quinte" del Museo della Filigrana, che ospita una delle raccolte di pezzi in filigrana più ricche al mondo. Vedremo poi all'opera l'artigiano di FiligranArt nel suo laboratorio e concluderemo la giornata con un dolce assaggio dei prodotti "Gustosi per natura" di Pasticci'Amo Bistrot.

Ritrovo: ore 10 presso Chiesa Santa Maria in Vezzulla, Via Romitorio, Masone (da lì si continuerà con mezzi propri fino al Giardino Botanico Montano di Pratorondanino)

Durata iniziativa: fino alle ore 16:30 circa, pranzo al sacco.

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Prenotazione obbligatoria on-line entro martedì alle ore 12 Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Escursione GRATUITA.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

L'iniziativa rientra nel Progetto "Campo Ligure un Borgo in Filigrana" Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, Missione 1 Componente 3 Turismo e Cultura 4.0 Misura 2 - Rigenerazione di Piccoli Siti Culturali, Patrimonio Culturale, Religioso e Rurale, Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi Storici Linea di Azione B