Parco Naturale Regionale del Beigua

Gli incontri con l'esperto

Giovedì 7 Novembre 2024

In occasione di questo importante "giro di boa", Antonio Aluigi, referente della biodiversità del Parco del Beigua e Luca Baghino, esperto ornitologo e naturalista, presenteranno in un webinar i risultati del monitoraggio del Biancone e il valore che questi dati hanno per l'obiettivo di conservazione e gestione della specie.

Partecipazione gratuita su piattaforma Meet dalle ore 18 alle ore 19 circa.

Prenotazione obbligatoria on-line entro le ore 18 del giorno precedente, fino ad esaurimento dei posti disponibili: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)