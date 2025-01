Parco Naturale Regionale del Beigua

Domenica 26 Gennaio 2025

Campo Ligure, inserito tra i Borghi più belli d'Italia, è tutto da scoprire! Passeggeremo tra le antiche vie del centro storico e potremo vivere il "dietro le quinte" del Museo della Filigrana, che ospita una delle raccolte di pezzi in filigrana più ricche al mondo. Nel laboratorio di FiligranArt potremo assistere al lavoro di un artigiano della filigrana per poi proseguire con una passeggiata naturalistica fino all'azienda agricola di Rita Oliveri, per conoscere la varietà di formaggi Gustosi per Natura prodotti con il latte delle sue vacche. Non mancherà un piccolo assaggio di prodotti Gustosi per natura prima di fare rientro al borgo.

Ritrovo: ore 10 presso Municipio di Campo Ligure

Durata fino alle ore 15 circa, pranzo al sacco.

Difficoltà: escursione adatta a tutti

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12 Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

Escursione GRATUITA.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)

L'iniziativa rientra nel Progetto "Campo Ligure un Borgo in Filigrana" Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, Missione 1 Componente 3 Turismo e Cultura 4.0 Misura 2 - Rigenerazione di Piccoli Siti Culturali, Patrimonio Culturale, Religioso e Rurale, Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi Storici Linea di Azione B