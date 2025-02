Parco Naturale Regionale del Beigua

Domenica col geologo

Domenica 2 Febbraio 2025

In epoche geologiche passate, la conca di Stella era occupata da un piccolo mare, che ha lasciato come testimonianza rocce sedimentarie con fossili molto particolari. Insieme al geologo scopriremo l'affascinante storia di questo angolo meno conosciuto del Beigua Geopark, in escursione tra i meandri e le gole del torrente Sansobbia fino a raggiungere Ponte Saccon, attraversando radure e boschi misti.

Ritrovo: ore 9:30 presso chiesa di Stella Santa Giustina, Stella

Durata: giornata intera con pranzo al sacco

Costo: € 10,00

Difficoltà: escursione mediamente impegnativa, per camminatori abituali

Lunghezza percorso: 10 km

Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12 Iniziativa a numero chiuso: clicca qui per compilare il modulo (COMPILARE UN MODULO PER PARTECIPANTE)

**IMPORTANTE** Ricordiamo che a seguito dell'emergenza PSA all'inizio e al termine delle attività all'aria aperta è obbligatorio il cambio delle calzature, che andranno riposte in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare ogni contaminazione. Al rientro a casa le calzature dovranno essere spazzolate, lavate con acqua calda e sapone e disinfettate con soluzione al 2-3% di ipoclorito di sodio. Per maggiori informazioni sulle disposizioni circa la PSA consultare la pagina: http://www.parcobeigua.it/dettaglio.php?id=68841

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)