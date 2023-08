Parco Regionale dei Castelli Romani

Iniziativa del Network Nazionale della Biodiversità

(Rocca di Papa, 17 Ago 23) Il Network Nazionale della Biodiversità dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ha lanciato l'iniziativa "Biodiversità in posa", dedicata alla raccolta e alla condivisione di osservazioni sulla fauna, la flora e l'ambiente naturale effettuate dai cittadini.

Anche in vacanza è possibile osservare e segnalare la flora e la fauna intorno a noi, e grazie al collegamento con l'App iNaturalist, mettere in condivisione con il network le immagini sulla natura realizzate sia a livello professionale che amatoriale, creando così un canale di ingresso per i dati raccolti che andranno ad integrare la banca dati del network, ed a costituire un valido aiuto per ricercatori e scienziati che indagano sullo stato di salute della biodiversità.

L'applicazione iNaturalist è definita il principale social network per l'osservazione della natura, punto d'incontro tra naturalisti, scienziati, cittadini e biologi che partecipano insieme alla mappatura e alla condivisione delle osservazioni della biodiversità in tutto il mondo.

Partecipare è facile, basta scaricare l'applicazione e registrarsi via smartphone o attraverso il sito www.iNaturalist.org, cercare poi nella sezione progetti "Biodiversità in posa", il passo successivo sarà fotografare la biodiversità con la quale si entra in contatto quando siamo all'aria aperta, nell'ambiente naturale.