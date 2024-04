Parco Regionale dei Castelli Romani

I tesori nascosti del Parco dei Castelli Romani

(Rocca di Papa, 18 Apr 24) In occasione del quarantennale, il Parco dei Castelli Romani ha realizzato una nuova pubblicazione, "I tesori nascosti del Parco dei Castelli Romani. Le orchidee spontanee", presentata nel corso della manifestazione "Orchidee dal Mondo", a Monte Porzio Catone.

Il fantastico e variegato mondo delle orchidee spontanee, che popola il territorio dell'area protetta e che possiamo già osservare lungo i sentieri del Parco, racchiuso in un libro comprensibile a tutti, che ci aiuta a riconoscerle nella loro complessità di forme e colori e ad approfondirne la biologia e le caratteristiche morfologiche.

Le fioriture iniziano nel periodo primaverile a partire da marzo e si protraggono fino all'inizio dell'autunno. Nel Parco dei Castelli Romani ne sono censite 25 specie e la loro presenza dimostra il buono stato di conservazione del territorio, accrescendone il valore ecologico.

Il libro è uno strumento utile a scoprire questa specie floristica presente negli ambienti naturali della nostra area protetta, i cui fiori sono più piccoli e meno noti rispetto a quelli tropicali, ma allo stesso modo capaci di creare scenari paesaggistici suggestivi e di attrarre l'attenzione sia di semplici curiosi che di appassionati.

La nuova pubblicazione, si può al momento acquistare al prezzo di € 10,00, presso Villa Barattolo, sede dell'Ente a Rocca di Papa (RM), 'La Torretta' in via Volontari del Sangue, 1 - Albano Laziale (RM), aperta al pubblico nei giorni di giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00, o presso 'La Collina degli Asinelli' via San Silvestro s.n.c., Monte Compatri (RM), aperta dal lunedì al venerdì di mattina, sabato e domenica intera giornata. Sarà inoltre disponibile negli stand del Parco, che nel corso dell'anno saranno allestiti in occasione di eventi sul territorio.