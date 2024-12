(Rocca di Papa, 23 Dic 24) Giovedì 19 dicembre 2024, è stato inaugurato il sentiero inclusivo di Villa Barattolo, sede del Parco regionale dei Castelli Romani.

Il sentiero già esistente è stato messo in sicurezza e riqualificato ai fini dell'accessibilità, grazie ad uno stanziamento regionale inerente il progetto pensato per i Parchi del Lazio "I sentieri della natura - In cammino nelle aree protette del Lazio".

Al taglio del nastro da parte del Commissario straordinario dell'Ente Ivan Boccali e del direttore Emanuela Angelone, hanno partecipato i dipendenti del Parco e alcune classi di scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Leonida Montanari" di Rocca di Papa.

Il sentiero con la nuova passerella in legno che conduce alla suggestiva piattaforma pensata come aula didattica nel bosco, è corredato di pannelli didattici in braille che illustrano gli aspetti caratteristici della flora e della fauna che popolano l'area protetta. Un nuovo spazio all'aperto inclusivo a disposizione di tutti, in particolare dei giovani, per approcciarsi e approfondire la conoscenza dell'ambiente in tutte le sue sfumature.

Un'inaugurazione particolarmente sentita da tutto il personale dell'Ente, in quanto dedicata a due dipendenti del Parco. Il sentiero inclusivo è stato intitolato a Maria Vittoria Croce scomparsa alcuni anni fa, e l'aula nel bosco a Fabrizio Arpaia scomparso improvvisamente lo scorso 26 ottobre, che ha collaborato al progetto di riqualificazione. Due persone esemplari, che hanno amato profondamente il Parco e che si sono sempre prodigate per la tutela e conservazione della natura.