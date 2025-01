Parco Regionale dei Castelli Romani

Domenica 2 febbraio 2025, torna l'appuntamento con la "Giornata mondiale della Zone Umide" (World Wetlands Day)

(Rocca di Papa, 28 Gen 25) Domenica 2 febbraio, torna l'appuntamento con la "Giornata mondiale della Zone Umide" (World Wetlands Day), una ricorrenza per celebrare la firma avvenuta nel 1971 della Convenzione internazionale di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, siti molto importanti per la ricchezza di habitat che accolgono e conservano.

La Convenzione definisce zone umide "le paludi e gli acquitrini, le torbiere oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri". Si tratta di ecosistemi che racchiudono una vasta biodiversità costituita da piante, uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, e svolgono funzioni fondamentali per la vita sul nostro pianeta. Le Zone Umide, infatti, oltre a garantire grandi quantità di acqua e cibo, agiscono nella mitigazione dai cambiamenti climatici, immagazzinando grandi quantità di carbonio e altri gas a effetto serra; proteggono da frane e alluvioni, rallentano l'insorgere della siccità.

"Proteggere le zone umide per il nostro futuro comune", è il tema scelto quest'anno per la giornata, istituita nel 1997, per accrescere la consapevolezza sul valore di questi ambienti dall'equilibrio estremamente fragile, e costantemente minacciati dalle attività umane.

Ad oggi per l'Italia sono 57 le zone umide inserite tra quelle di importanza internazionale nell'elenco ufficiale dei siti della Convenzione di Ramsar. Un totale di 72.288 ettari, distribuiti principalmente in Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

Nel Lazio sono censite in totale 94 zone umide regionali, di cui 6 registrate nell'elenco della Convenzione di Ramsar: il lago di Nazzano nella Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa; l'area del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano; il Parco nazionale del Circeo, dove svernano una moltitudine di specie di uccelli acquatici.

Nel Parco dei Castelli Romani, le zone umide sono rappresentate dai bacini lacustri di Nemi e Albano e dai pantani della Doganella che rientrano nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Cerquone-Doganella", della Rete europea Natura 2000.

In occasione di questa ricorrenza, saranno organizzate numerose iniziative nelle aree protette del Lazio, consultabili sul portale ww.parchilazio.it, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, sulle azioni da attuare per salvaguardare e valorizzare queste zone essenziali al mantenimento della biodiversità.