Parco Regionale dei Castelli Romani

Il Parco dei Castelli Romani ha realizzato la nuova edizione della "Guida al Cammino della Transumanza Laziale"

(Rocca di Papa, 31 Gen 25) Il Cammino della Transumanza Laziale nasce da diversi progetti del Servizio Civile Universale, portati avanti negli anni dai volontari, con il supporto degli Operatori Locali di Progetto (OLP), figure appartenenti al personale dei Parchi ed Enti coinvolti nella rete SCU borghi e aree protette.

I progetti che hanno contribuito alla realizzazione del CTL sono stati: "A piedi e in bici sulle vie della Transumanza" (2021); "Le vie della Transumanza del Lazio" (2022); "Cammini e transumanza: camminare per conoscere" (2023); "Cura dei camini e della fauna selvatica" (2024).

La guida si è concretizzata grazie ad una capillare attività di studio e recupero di documentazione geografica, storiografica, etnografica, antropologica e sociologica, effettuata in collaborazione con la Società Geografica Italiana, con la quale il Parco dei Castelli Romani ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa, ed altri Parchi ed Enti territoriali attraversati dal Cammino della Transumanza, una pratica che affonda radici nel passato e che nel 2019 è diventata Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO, ha riconosciuto due tipi di transumanza, quella orizzontale nelle regioni pianeggianti, e quella verticale tipica delle aree di montagna.

Il Cammino si snoda all'interno di quattro aree naturali protette del Lazio: il Parco dei Castelli Romani, il Parco dell'Appia Antica, il Parco dei Monti Simbruini e il Parco dei Monti Lucretili.

Questa seconda edizione aggiornata della guida contiene: un'introduzione alla transumanza, all'idea del cammino e ai partecipanti al progetto; consigli pratici per un cammino sicuro; schede delle tappe con la relativa cartografia, informazioni tecniche, informazioni sul percorso, luoghi di interesse, informazioni sulla transumanza e sui luoghi di accoglienza; interviste e la parte finale dedicata ai ringraziamenti, il vocabolario della transumanza e la bibliografia. Come molti Cammini, anche il CTL ha le sue credenziali, ovvero il documento in cui apporre un timbro per ufficializzare ogni tappa effettuata e che attesta la percorrenza del Cammino.

Le guide sono al momento disponibili presso la sede del Parco dei Castelli Romani, Villa Barattolo - via Cesare Battisti, 5 - a Rocca di Papa (RM), al costo di € 15,00. Insieme alla guida è possibile acquistare anche la Carta escursionistica del CTL al costo di € 18,00.