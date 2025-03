Parco Regionale dei Castelli Romani

Vieni a scoprirlo

(Rocca di Papa, 04 Mar 25) Marzo è il mese che segna il passaggio tra le stagioni, l'inverno lascia il passo alla primavera e la natura lentamente si risveglia. Percorrendo radure e boschi del Parco possiamo osservare i primi segnali di questa rinascita.

La luce che filtra tra i rami ancora spogli stimola le prime fioriture, tanto che la lettiera che ha l'importante funzione di proteggere bulbi e radici dal freddo, appare già qua e là, coperta dai primi fiori. Bucaneve, violette, ciclamini, crochi, anemoni, sono alcune tra le prime fioriture che annunciano la primavera alle porte.

Con la fine dell'inverno e le giornate che si allungano rinasce anche la nostra voglia di muoverci, la necessità di godere degli spazi all'aperto, di vivere di più il contatto con la natura. Nelle giornate di sole, complice l'aria più mite, non c'è niente di meglio per rilassare corpo e mente di una bella camminata lungo i nostri sentieri.

Il Parco dei Castelli Romani offre una fitta rete sentieristica. I sentieri CAI che attraversano l'area protetta sono dettagliatamente descritti nell'apposita sezione del sito, dove si trovano anche i dati tecnici per rendersi conto della difficoltà e scegliere il percorso giusto alle proprie capacità.

Prima di intraprendere un'escursione è importante valutare le proprie capacità fisiche e tecniche per selezionare il percorso più adatto, senza incorrere nel rischio di spiacevoli avventure. È importante tenere bene a mente che spesso camminiamo su un terreno sconnesso che in base alla tipologia di itinerario può essere più o meno ripido, si raccomanda quindi di utilizzare sempre scarpe da trekking.

Si consiglia anche di seguire sempre la segnaletica senza allontanarsi dal sentiero tracciato per non incorrere in rischi inutili, soprattutto se non si conosce bene il territorio. Altrettanto importante è considerare le condizioni meteorologiche e il tempo di percorrenza per evitare di farsi sorprendere dal buio rischiando di non orientarsi sulla strada del ritorno.

A questo punto non resta altro da fare che concedersi una passeggiata o un'escursione immersi nella natura del Parco, con la possibilità lungo i vari percorsi di scoprire anche i caratteristici borghi e di ristorarsi assaggiando i prodotti tipici locali.

