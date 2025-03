Il Parco al lavoro con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

(Rocca di Papa, 04 Mar 25) Favorire la partecipazione attiva dei Cittadini nella ricerca scientifica: è la Citizen Science, una metodologia di raccolta dati che consente a chiunque di reperire informazioni da inserire, con l'ausilio di app come ad esempio "iNaturalist", all'interno di banche dati, in seguito analizzati ed elaborati su base scientifica da esperti. Una metodologia incentrata sul dialogo e la condivisione, che permette di creare un ponte tra tutti i soggetti coinvolti nella protezione dell'ambiente e della salute, tra Istituzioni, Enti, tecnici, ricercatori, scienziati e cittadini.



Il Parco regionale dei Castelli Romani ha sottoscritto, nel 2024, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un "Protocollo d' Intesa per l'adesione al Network Nazionale della Biodiversità", gestito dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), con la finalità di raccogliere dati ed osservazioni naturalistiche attraverso la realizzazione di attività ed eventi a tema.

Tante le attività realizzate nel 2024 nell'ambito di contest internazionali e nazionali: la Citizen Science, o scienza partecipativa, promuove l'attività collaborativa che coinvolge persone non necessariamente formate in ambito scientifico che contribuiscono alla raccolta, all'elaborazione e all'analisi di dati.

"L'Ente Parco ha colto questa notevole opportunità di partenariato tra istituzioni e cittadini - commenta il commissario straordinario dell'Ente Parco, avv. Ivan Boccali - basata sul dialogo, fiducia e condivisione, in un contesto di rispetto dei principi scientifici di riferimento. Creare un ponte tra tutti i soggetti coinvolti nella protezione dell'ambiente e della salute tra Istituzioni, Enti, tecnici, ricercatori, scienziati e cittadini rende sinergico l'impegno, ciascuno secondo il proprio compito e prospettiva, per l'accrescimento delle conoscenze della ricchezza e fragilità del nostro patrimonio naturale".

Le iniziative di Citizen Science promosse dal Parco Regionale dei Castelli Romani nel 2024 sono state le seguenti:

City Nature Challenge (CNC), la competizione internazionale, iniziata nel 2016 tra le comunità scientifiche e accademiche di Los Angeles e San Francisco in California, che mette in gara i cittadini nel rilevamento e nella registrazione di osservazioni naturalistiche della flora e fauna selvatica, nel contesto urbano ed extraurbano, con gli eventi: Monte Tuscolo; ZSC Cerquone-Doganella; Riserva Tor Caldara.

Gli abitanti della notte - alla scoperta del mondo dei rapaci notturni e dei chirotteri, escursione al crepuscolo e notturna per conoscere da vicino la biodiversità degli animali della notte: escursione dal Domatore al Bosco del Cerquone svolta sia a luglio che ad agosto.

Urban Nature, la festa della natura in città, organizzata dal WWF e volta alla sensibilizzazione di amministrazioni comunali e cittadini per la protezione e valorizzazione del verde urbano, vero e proprio argine alle ondate di calore estivo e agli eventi meteorologici estremi, con l'evento svolto il 29 settembre: Urban Nature: la biodiversità all'interno del Giardino Monumentale di Villa Falconieri a Frascati.

Festa dell'albero 2024: alla scoperta delle Farnie vetuste del Bosco del Cerquone, il 23 novembre. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Network Nazionale della Biodiversità in occasione della festa dell'albero.

Le iniziative, alle quali hanno partecipato centinaia di Persone, sono state organizzate dai Guardiaparco dell'Ente, con il contributo di Naturalisti e Ricercatori dell'ISPRA, esperti di diverse tematiche sulla biodiversità che hanno trattato gli argomenti di propria competenza coinvolgendo attivamente i partecipanti.

Inoltre, con lo scopo di integrare e valorizzare la banca dati sulla biodiversità e coinvolgere sempre di più i cittadini in un esercizio di attenzione verso il territorio, il Parco ha promosso e condiviso il progetto del NNB "Biodiversità in posa" con lo slogan "Partecipa anche tu alla identificazione di piante e di animali intorno a te!".