Parco Regionale dei Castelli Romani

Sabato 29 marzo 2025, Rocca di Papa (RM)

(Rocca di Papa, 25 Mar 25) Sabato 29 marzo si svolgerà un'escursione gratuita, guidata dai Guardiaparco e dai volontari del Servizio Civile Universale, su un tratto della tappa 2 blu del "Cammino della Transumanza Laziale", che attraversa il territorio del comune di Rocca di Papa (RM).

Il Cammino della Transumanza Laziale - CTL è un itinerario lungo oltre 300 Km, tutti all'interno della Regione Lazio, che attraversa 36 comuni, tra le province di Roma e Frosinone, e 4 aree protette.

Il Cammino si divide in 2 percorsi: l'anello principale di colore blu e la variante più breve arancione.



L'appuntamento è alle ore 9.00, presso il parcheggio di via Valle S. Lorenzo a Rocca di Papa. Il percorso lungo 11 Km, si concluderà alle ore 13.00 a Piazza Capranica nella frazione del Vivaro. Sarà disponibile il pulmino del Parco per accompagnare i partecipanti alle rispettive automobili.

Al seguente link è possibile acquistare la nuova guida del CTL e le mappe: www.parks.it/parco.castelli.romani/gui.php