Parco Regionale dei Castelli Romani

(Rocca di Papa, 25 Mar 25) Il presidente della Giunta regionale del Lazio, Francesco Rocca, ha nominato il nuovo direttore dell'Ente regionale Parco dei Castelli Romani.

A ricoprire questo importante incarico sarà il dott. Francesco Ciferri, proveniente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una consolidata esperienza nelle materie legate alla tutela delle aree protette e della biodiversità. Il dr. Ciferri ha, infatti, svolto numerosi incarichi che, negli anni, lo hanno visto impegnato, fra gli altri, sui temi delle energie rinnovabili, certificazione delle biomasse agricole e forestali, valorizzazione e tutela delle produzioni agricole; è stato membro di diverse Commissioni ministeriali plurisettoriali, nelle quali ha sviluppato preziose competenze progettuali e gestionali.

Il commissario straordinario dell'Ente Parco, avv. Ivan Boccali, ha accolto il nuovo Direttore a Villa Barattolo, sede dell'Ente, dando inizio al nuovo percorso di collaborazione, per realizzare insieme a tutta la Struttura le attività sulle quali l'attuale Giunta regionale ha posto l'accento fin dal suo insediamento.

"Nell'augurare un buon lavoro al dottor Ciferri, da parte mia e di tutti i Dipendenti regionali in servizio presso l'Ente - commenta Boccali - colgo l'occasione per ringraziare il direttore uscente, la dottoressa Angelone, per il lavoro svolto e per l'impegno profuso. Ripartiamo tutti con nuovi obiettivi, che siano di stimolo alla crescita professionale e, soprattutto, che vadano a beneficio al territorio e della Comunità".