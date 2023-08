Domenica 6 Agosto 2023

La passeggiata nel centro storico di Frascati tra storia e ricordi, arte e aneddoti, offrirà spunti per far rivivere la storia della città e i suoi monumenti antichi e moderni e racconterà del tempo in cui soggiornare ai Castelli Romani era davvero piacevole, il tempo della villeggiatura.

TIPOLOGIA Trekking Urbano

DIFFICOLTA' Bassa - ACCESSIBILITA' SI

APPUNTAMENTO Ore 9,30 - DURATA 3 ore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 6,00

INFO E PRENOTAZIONI Ithaki Barbara Nobiloni - 333 4054181 - barbnob@gmail.com