Domenica 6 Agosto 2023 ore 18:30

Chiara Apa, violino

Lara Leccisi, violoncello

eseguiranno le più belle musiche da film



Mausoleo di Colle Caldara S.P. 217, via dei Laghi- km 243 - Velletri (RM)

Seguire indicazioni per la Casa per anziani "Villa San Giuseppe".

Parcheggio lungo la strada interna



INGRESSO LIBERO

Si consiglia di munirsi di un cuscino o un telo