Parco Regionale dei Castelli Romani

Tour in battello sul Lago Albano

Domenica 28 Aprile 2024

In occasione del fine settimana dedicato a Castel Gandolfo, ci sono ancora dei posti disponibili, domenica 28 aprile, per il tour in battello sul lago Albano, iniziativa lanciata sul canale whatsapp dell'Ente, al quale invitiamo ad iscriversi tutti coloro che non lo hanno ancora fatto.

Il battello "Falco", del Parco dei Castelli Romani, effettua escursioni nel bacino lacustre di Castel Gandolfo, lungo il 'Sentiero dell'Acqua'. Un itinerario naturalistico suggestivo, per chiunque voglia ammirare scorci poco conosciuti dell'area naturale protetta.

L'appuntamento è in via dei Pescatori, negli orari specificati nella locandina allegata.

Ci si può prenotare al seguente link: https://bit.ly/prenotazionibattello40ennale