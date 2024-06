Giornata di pittura en plein air

Domenica 9 Giugno 2024

Domenica 9 giugno dalle ore 10.00 alle 17.00, appuntamento con una giornata di pittura en plein air, con l'evento "La Sughereta: un pregiato bosco", a cura dell'associazione 'In Labore Fructus Aps'. Una passeggiata esplorativa per conoscere questo luogo particolarmente prezioso dal punto di vista naturalistico, dove gli artisti potranno scegliere un posto nel quale stazionare per comporre le loro opere.