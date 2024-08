In Val Bratica, tra torrenti, folletti e antichi castagneti

Sabato 31 Agosto 2024

Parti con noi alla scoperta del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma! Un viaggio nel tempo in un territorio di confine ricco di storia e di fascino. Attraverseremo boschi di faggi, aceri e castagni, incontrando ruderi di antichi essiccatoi, testimonianze di un tempo in cui l'uomo sfruttava questi boschi per la produzione delle castagne e del carbone. Durante l'escursione, ci fermeremo per un pranzo al sacco e una pausa rinfrescante lungo il torrente Bratica.

Proseguiremo verso Casalino, immergendoci nei castagneti, per poi giungere ai Bivacchi della Val Bratica, dove esploreremo più a fondo il mondo della castagna e l'economia legata ad essa. Visiteremo anche il pittoresco borgo di Casarola, un tempo antica corte di Monchio, con le sue case in pietra, i lavatoi e le tipiche Maestà in marmo bianco, oggi famosa soprattutto per aver dato i natali ad Attilio Bertolucci, padre del celebre regista Bernardo Bertolucci, onorato con targhe riportanti i suoi versi sui muri delle case. Ci immergeremo infine nel magico Bosco delle Fate, dove, chissà, forse potremmo vedere un folletto sbucare da un vecchio castagno! Cammineremo tra mulattiere, muretti a secco ed essiccatoi in pietra, imparando tradizioni della medicina popolare dell'Appennino.

Per chi lo desidera, alla fine ci saluteremo con un aperitivo in un locale della zona.

Itinerario: Grammatica (1019 m), sentiero non segnato CAI direzione est verso il cimitero di Grammatica, si costeggia il torrente Bratica, si guada il torrente Bratica (765 m), sentiero tracciato per mountain bike, si giunge a località Casalino, si prosegue su sentiero tracciato per mountain bike, Bivacchi della Val Bratica (937 m) – Percorso Agricoltura, Casarola (981 m), sentiero tracciato per mountain bike verso sud-ovest, Mulino di Casarola, sentiero Bosco delle Fate verso nord, SP75 fino al santuario di Grammatica (1019 m).

Percorrenza totale: 13 km circa

Dislivelli complessivi: 468 m

Grado di difficoltà E (Escursionistico) - Facile/medio - Tempo di percorrenza: 4,5 ore

Ritrovo: sabato 31 agosto 2024 alle ore 10.00 presso il Santuario di Grammatica a Corniglio (PR). Termine escursione ore 16.30 ca. Geotag: https://maps.app.goo.gl/mMuHKt56P7Kuqkq78

Attrezzatura richiesta: abbigliamento a strati da montagna, giacca antivento e antipioggia, scarponcini da trekking alti con suola scolpita tipo Vibra, zaino da trekking in buone condizioni, bastoncini, almeno 1,5 l di acqua, pranzo al sacco, snack/barrette, cappello, crema solare, repellente per insetti, telo, scarpette/sandali da scoglio

Organizzatore e Guida: Barbara Sesenna (GAE)

Costo di partecipazione: 15 € adulti, 40 € famiglie di 3 persone, 50€ famiglie di 4 persone

Prenotazione obbligatoria: Whatsapp +39 3396659045 - E-mail: bsesenna@hotmail.com - Instagram: @camminalibera - Facebook: CamminaLibera