Il balcone panoramico sulle colline della Val Parma

Domenica 26 Gennaio 2025

Con le ciaspole ai piedi andremo a scoprire le tracce degli animali selvatici, le forme della vegetazione dormiente, le cime e i sentieri innevati.

Ai principianti verranno fornite le prime nozioni per l'utilizzo di ciaspole e bastoncini. Dal Centro Faunistico del Monte Fuso, lontani dalle piste da sci, saliremo verso la cima del Monte a quota 1.117 m per poi scendere, attraverso un bel percorso ad anello su soffici pendii prativi galleggiando sulla neve.

N.B. in caso di scarso innevamento, l'escursione si svolgerà a Schia, previo avviso agli iscritti.

Grado di difficoltà: medio - Dislivelli: 250 m d+ circa e altrettanti in discesa - Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 minuti circa. Adatto anche a ragazzi a partire dai 12 anni purché abituati a camminare in montagna

Ritrovo: domenica 26 gennaio 2025 alle ore 9,30 al Centro Faunistico del Monte Fuso in Strada monte Fuso, 25 a Neviano degli Arduini (PR). Termine escursione: ore 13.30 circa

Attrezzatura richiesta: scarponi da trekking, giacca, berretto, guanti, occhiali e crema solare, zaino con acqua, merenda, ciaspole e bastoncini da trekking. Si consiglia un ricambio da tenere in auto.

Organizzatore e Guida: Gemma Bonardi (GAE)

Costo di partecipazione: 15 € per adulti, 12,00 € under16 (purché accompagnati da un adulto)

Prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi - cell. 347.5267602 - gemma.bonardi@terre-emerse.it www.terre-emerse.it - fb: Terre Emerse

Al rientro, possibilità di pranzo alla carta presso trattoria locale.

Possibilità di noleggio ciaspole direttamente al punto di partenza (in collaborazione con negozio convenzionato) € 10,00. Nolo bastoncini in omaggio per chi ne fosse sprovvisto (su prenotazione e fino a esaurimento)