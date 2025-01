Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

(Matera, 23 Gen 25) Pubblicato il Bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato (36 mesi) di n. 1 posto di "Istruttore servizi tecnici – Perito agrario o Agrotecnico" - Area degli Istruttori (ex Ctg. C)

La domanda di partecipazione può essere presentata solo per via telematica attraverso il form on-line appositamente attivato sul sito www.csselezioni.it/parcomurgia, previa registrazione al sistema.



Le domande di partecipazione devono essere inviate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei bandi di concorso sul Portale unico di reclutamento "inPA", disponibile all'indirizzo internet www.inpa.gov.it.

Scadenza 05/02/2025