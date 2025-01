Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

(Matera, 24 Gen 25) Con il presente Avviso si dà avvio alla procedura di consultazione pubblica finalizzata all'acquisizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento, per il triennio 2025/2027, del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di questo Ente, con riferimento alla sottosezione "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" della sezione "VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE".

Il Piano dovrà essere approvato entro il 31 gennaio 2025.

Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione si invitano tutti coloro che ne hanno interesse, in particolare i cittadini, i dipendenti e i collaboratori dell'amministrazione, le associazioni di categoria, i sindacati, a contribuire con proprie proposte e osservazioni, inviandole entro il termine del 25 gennaio 2025 all'indirizzo di posta elettronica info@parcomurgia.it, mediante la compilazione del modulo di cui al presente Avviso.

I contributi pervenuti saranno adeguatamente valutati in sede di aggiornamento del Piano.

Si precisa che il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 è consultabile sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, al seguente link: www.parcomurgia.it/amministrazione-trasparente.php?l1=1&l2=1