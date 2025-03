(Matera, 04 Mar 25) Avviso di convocazione prove d'esame (scritta - orale) del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato (36 mesi) "area degli operatori esperti" (ex collaboratore amministrativo - ctg. B)

Scadenza 28/03/2025