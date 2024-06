Venerdì 28 giugno

(Foligno, 25 Giu 24) Venerdì 28 giugno al Parco di Colfiorito l'associazione Antares organizza la consueta serata dedicata all'Astronomia.

La formazione delle galassie è una delle questioni aperte in Astronomia, i nuovi telescopi spaziali JWST ed Euclid

stanno esplorando l'universo fino a 10 miliardi di anni luce di distanza per mappare la storia evolutiva delle galassie e farci capire i dettagli della loro formazione.

Nella locandina il programma in dettaglio.