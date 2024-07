(Foligno, 12 Lug 24) La visita al Parco di Colfiorito è un'occasione di scoperta, un'esperienza unica e, per renderla tale, invitiamo tutti i nostri visitatori a seguire dei semplici principi di buona educazione e di buon senso.

Siamo in un'area naturale protetta perciò il rispetto dell'ambiente e della Natura che ci circonda in questo angolo incontaminato di territorio è d'obbligo e scontato, per questo suggeriamo poche regole di comportamento:

riportiamo indietro i nostri rifiuti per lo smaltimento differenziato

lasciamo ogni cosa al suo posto, ammiramo e fotografiamo la flora e la fauna

non rilasciamo animali domestici o specie estranee

non usiamo i droni in assenza di preventiva autorizzazione

non transitiamo e non sostiamo con mezzi a motore al di fuori della viabilità ordinaria o delle apposite aree

seguiamo i sentieri e non abbandoniamo il percorso

teniamo il cane al guinzaglio e raccogliamo le sue deiezioni

non accendiamo fuochi e segnaliamo tempestivamente la presenza di incendi, situazioni di pericolo, animali feriti o in difficoltà (emergenza ambientale: 1515 - soccorso sanitario: 118)

Inoltre ricordiamo che per affrontare le escursioni è necessario un abbigliamento adeguato alla stagione, calziamo scarpe adatte ai sentieri di montagna, con suola scolpita e antiscivolo. In particolare d'estate, raccomandiamo di portare con voi un'adeguata scorta d'acqua, un copri capo e crema solare. Consigliamo di indossare sempre pantaloni lunghi per evitare il contatto con erbe, insetti ed animali.

Lungo il percorso pedonale accessibile non è invece raccomandato nessun tipo particolare di abbigliamento e calzature.

Buona visita!