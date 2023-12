Venerdì 29 Dicembre 2023

Ore 17,00 Museo Naturalistico di Colfiorito. Caccia al tesoro per famiglie



Attività a cura dell'Associazione Armonia Cosmica in collaborazione con il Parco di Colfiorito — info e prenotazione

obbligatoria via WhatsApp ai numeri 3391643279 - 3453269749